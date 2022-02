Ukraine-Krieg : Frühere Flensburger Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar: „Brauchen eine neue Russlandpolitik“

Die in der Sowjetunion geborene Flensburgerin hatte noch vor wenigen Tagen einen Krieg für „sehr, sehr unwahrscheinlich“ gehalten. Sie sieht die Notwendigkeit für eine neue Russlandpolitik.

Flensburg | Nein, sie habe sich einen Angriff Russlands auf die Ukraine, einen Krieg, nicht vorstellen können, räumt Swetlana Krätzschmar ein. Die frühere Stadtpräsidentin von Flensburg und ehemalige CDU-Politikerin ist derzeit viel unterwegs, aber, so schreibt sie: „Ich kann an nichts Anderes denken.“ Krätzschmar kam 1954 in Nikolajew (ukrainisch: Mykolajiw) ...

