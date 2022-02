Eggebek : Früh zurück: Storch trotzt Wind und Regen – und wartet auf Partnerin

Dieser Vogel ist hart im Nehmen: Seit ein paar Tagen ist der Eggebeker Storch wieder im Norden und betreibt Nestpflege.

Eggebek | Ungewöhnlich früh, bereits am 4. Februar, kehrte der Eggebeker Storch aus seinem Winterquartier in Spanien zurück. Er ist laut Forum Storchenfreunde nördlich der Eider einer der ersten Rückkehrer in unsere Region in diesem Jahr. Nun sitzt er in seinem Nest auf den Treeneplatz am Stapelholmer Weg und trotzt dem Sturm und Regen der letzten Tage. Mit ...

