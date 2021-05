Demo von Klimaaktivisten : Fridays for Future demonstriert an der Flensburger Hafenspitze

Am Freitag demonstrierten die Klimaschützer wieder in der Innenstadt.

Flensburg | Sie sind wieder da. Etwa 100 junge Menschen trafen am Freitag bei dezenter Polizeipräsenz an der Hafenspitze zusammen, um die Fridays-for-Future-Demos fortzusetzen. Nachdem die Transparente entrollt waren, sprachen mehrere Redner per Megaphon zu den kreisförmig mit Abstand formierten und vorschriftsmäßig maskierten Teilnehmern. Es ging in den Beitr...

