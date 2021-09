Klimastreik in Flensburg : 1000 Teilnehmer an der Förde: Fridays-for-Future-Demo vor der Bundestagswahl 2021

Zwei Tage vor der Bundestagswahl riefen die Aktivisten der „Fridays-for-Future-Bewegung" zur bundesweiten Demonstration auf. In Flensburg protestierten rund 1000 Teilnehmer für eine neue Klimapolitik.

Flensburg | Sie versammelten sich vor dem Rathaus und zogen dann durch die Innenstadt: Auch in Flensburg wurde am Freitag für eine bessere Klimapolitik demonstriert.

