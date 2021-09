Globaler Klimastreik in Flensburg : Vor der Wahl: 1000 Demonstranten machen Druck für mehr Klimaschutz

1000 Demonstranten sind am Freitag im Rahmen des globalen Klimastreiks in Flensburg auf der Straße. Sie hoffen, zwei Tage vor der Wahl noch einen entscheidenden Impuls für mehr Klimaschutz setzen zu können.

Flensburg | „What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!” schallt es am Freitagmittag vom Rathausplatz in Flensburg. Rund 1000 Demonstranten haben sich hier versammelt, um am globalen Klimastreik von Fridays For Future teilzunehmen. Zwei Tage vor der Bundestagswahl versuchen die Protestierenden, noch einen Impuls für mehr Klimaschutz zu setzen. ...

