Diako Flensburg : Frauenklinik plötzlich ohne Chefarzt – Umbruch in der Gynäkologie

Prof. Dr. Dirk Kieback geht zum Juli unerwartet in den Ruhestand: Die Gynäkologie der Diako steht vor einem Umbruch.

Flensburg | Es herrscht ein Kommen und Gehen in der Frauenklinik der Diako Flensburg. Hochschwangere kommen und werden glücklich mit ihrem Nachwuchs entlassen. Mit 1842 Geburten war die Diako im Jahr 2020 die größte Geburtsklinik in Schleswig-Holstein. Weiterlesen: Flensburger Diako ist die größte Geburtsklinik in Schleswig-Holstein Bewegung ist auch an ...

