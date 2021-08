B200/L13 bei Lindewitt : 77-jähriger Fordfahrer überholt mehrfach gefährlich, weil er die Fähre erreichen will

Das Fahrzeug konnte schließlich im Kreisverkehr in Langenhorn gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Flensburg/Lindewitt | Am späten Mittwochvormittag zwischen 11.10 Uhr und 11.56 Uhr befuhr ein grauer Ford C-Max mit Mayener Kennzeichen (MY, Rheinland-Pfalz) die B200 aus Richtung Flensburg in Richtung Goldelund und von dort auf die L13 in Richtung Langenhorn. Dabei geriet das Fahrzeug mehrmals bei hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und überholte einen LKW in e...

