Hochwasser in Flensburg : Förde tritt über die Kaimauer: Parkplatz Schiffbrücke überflutet

Flensburg | Mit einem Pegelstand von 6,10 Metern kurz vor 20 Uhr übertraf der Wasserstand in der Förde die Prognose noch einmal um gut zehn Zentimeter – und ließ das Wasser über die Kaimauer schwappen. Bereits am Nachmittag hatte das Technische Betriebszentrum (TBZ) eine Fahrspur an der Schiffbrücke stadteinwärts vorsorglich gesperrt, da dieser Bereich tiefer ...

