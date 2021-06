Letzte Demo vor den Ferien : Flensburger protestieren für das Klima

Autofahrer mussten sich am Freitagnachmittag kurzzeitig in Geduld üben: Die Straße Neumarkt war kurzzeitig für den Demonstrationszug gesperrt.

Flensburg | Am Freitag demonstrierten Aktivisten in Flensburg erneut für das Klima. Um circa 15.30 Uhr ging es für rund 80 Klima-Demonstranten jeder Altersgruppe in Begleitung der Polizei vom Carlisle-Park in Richtung Innenstadt. Weiterlesen: Fridays for Future demonstriert an der Flensburger Hafenspitze Vor dem Rathaus am Neumarktplatz hielten Andreas Zech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.