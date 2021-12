Aktuelle Zahlen vom Freitag : 16 neue Corona-Infektionen in Flensburg – Inzidenz steigt wieder

Zwei Covid-Patienten liegen derzeit auf der Intensivstation im St. Franziskus-Krankenhaus.

Flensburg | In Flensburg haben sich 16 weitere Personen mit Corona infiziert. Das teilte die Stadt am Freitag auf ihrer Internetseite mit. Da am Freitag vor einer Woche weniger Neuinfektionen (9) gemeldet wurden, geht damit auch die Inzidenz wieder in die Höhe und steigt auf 142,3. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3550 Flensburger mit dem Corona-V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.