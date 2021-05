Niedrige Corona-Inzidenz : Flensburgs Grüne wollen wieder Zuschauersport, Konzerte und Tanzveranstaltungen

Der Antrag im Kulturausschuss wird auch von SSW, WiF und dem Bündnis Solidarische Stadt unterstützt. Entscheiden muss aber die Landesregierung.

Flensburg | Angesichts der anhaltend niedrigen Corona-Fallzahlen in Flensburg fordert die Grünen-Ratsfraktion, schon bald wieder Konzerte, Tanzveranstaltungen und Zuschauersport zuzulassen. Einen entsprechenden Antrag stellt die Fraktion in der Kulturausschuss-Sitzung am Donnerstag. Die Stadt Flensburg kann über solche Öffnungsschritte allerdings nicht allein ent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.