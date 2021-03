30 Jahre Orpheus-Theater : Flensburger Theater-Chefin Conny Meesenburg will wieder durchstarten

Vor 30 Jahren gründete Conny Meesenburg das kuschelige Jazz-Theater. Ihr Konzept: kein kulturelles Fastfood.

Flensburg | Laut und fröhlich sollte es werden. Ein musikalisch getränktes Jubiläum in der Halle der Robbe&Berking-Werft mit einem Potpourri von Künstlern, die in den letzten 30 Jahren das Leben im kuscheligen Orpheus geprägt haben. „Am liebsten hätte ich das ganze Jahr lang gefeiert“, sagt Theater-Chefin Conny Meesenburg, die das Schiff in Eigenregie durch alle ...

