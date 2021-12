Rückblick : Flensburger Tageblatt vor 20 Jahren: Campus-Halle eingeweiht, Osttangente vor Gericht

Wir werfen einen Blick ins Zeitungsarchiv: Vor 20 Jahren spielte die SG Flensburg-Handewitt erstmals in der neuen Campus-Halle. Und ein Dauerbrenner war schon im Dezember 2001 die Belebung der Norderstraße.

Flensburg | Campushalle hat ihre Feuertaufe bestanden Es fing nicht gut an. Das erste Tor in Flensburgs neuem Handballtempel warf kein Flensburger, sondern Preben Vildalen vom ThSV Eisenach. Zwei Minuten nach dem Anpfiff musste SG-Torwart Jan Holpert hinter sich greifen. Geschenkt, am Ende gewann die SG Flensburg-Handewitt ihr erstes Spiel in der Campus-Halle ...

