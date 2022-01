Flensburger Werft : Unruhe bei der FSG: Geschäftsführung will Lohnkürzungen durchsetzen

Die Geschäftsführung will die Personalkosten bei der FSG in Flensburg und bei Nobiskrug in Rendsburg um 6,5 Millionen Euro drücken. Die IG Metall kündigt Widerstand an.

Flensburg | Es war fast noch Nacht, als sich am Dienstagmorgen um 5.15 Uhr Gewerkschaftsmitglieder der IG Metall am Werkstor der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) zu einer spontanen Aktion versammelten. Am Tag zuvor hatte dien FSG-Chefetage der Gewerkschaft und dem Betriebsrat die Absicht mitgeteilt, die Löhne um 15 Prozent zu kürzen. Das gilt für die 3...

