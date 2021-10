Stadtwerke Flensburg : Flensburger Linksfraktion beantragt Stopp von Stromsperren

Die Flensburger Ratsfraktion der Linken will verhindern, dass Menschen, die sich im Zahlungsverzug befinden, der Strom abgedreht wird. Hierfür hat sie der Ratsversammlung einen entsprechenden Antrag vorgelegt.

Flensburg | Angesichts steigender Energiepreise will die Flensburger Linksfraktion erreichen, dass Menschen in Zahlungsverzug nicht mehr der Strom abgedreht wird. Das geht aus einer Pressemitteilung am Mittwoch hervor. Weiterlesen: Ab November: Fernwärmepreise steigen um 12,8 Prozent Die Fraktion hat im Rat einen Antrag vorgelegt, in dem die Oberbürgermeist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.