Ateliertage im Herbst 2022 : Nach vier Jahren können sich Flensburger Künstler wieder bewerben

Die Bewerbungsphase beginnt im April und dauert bis Ende Mai. Die Organisatorinnen hoffen auf viele Gäste in den Ateliers – zuletzt, 2018, hatten sie rund 3000 Atelierbesuche gezählt.

Flensburg | In den Regalen reihen sich alle Farben im Glas aneinander; ein schwerer Fusingofen, in dem Glas geschmolzen wird, zieht die Blicke auf sich. Diese Utensilien dienen Anne Wenzel, die, so die korrekte Bezeichnung, Glasveredlermeisterin im Fachbereich Gravur ist. Wer will, kann Wenzel bei der Arbeit zusehen, denn sie nimmt wieder an den Flensburger Ateli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.