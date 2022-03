Hilfe aus Flensburg : Großer Hilfskonvoi auf dem Weg zu den Opfern des Ukraine-Kriegs

Der Handewitter Malte Grzybek und seine Frau Laura sind mit sechs Fahrzeugen und Transporten von der Exe erneut in Richtung Berdyszcze gestartet.

Flensburg | Seit mehr als einer Woche herrscht in der Ukraine nach dem Angriff durch Russland Krieg – viele Menschen haben alles verloren und flüchten in Richtung Westen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Flensburg für die Kriegsopfer nimmt unterdessen weiter zu – am Freitagabend macht sich ein großer Konvoi mit Hilfsgütern auf den Weg an die ukrainische Gren...

