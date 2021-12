Flensburg : Radfahrer dürfen weiter an der Hafenspitze fahren – neuer Bodenbelag soll Lage entschärfen

Die Einrichtung einer Schiebestrecke für Radfahrer hält die Stadtverwaltung für nicht verhältnismäßig. Problematisch ist die Oberfläche, die suggeriert, dass es zwischen Gosch und Kanalschuppen einen Radweg gäbe.

Flensburg | An warmen Sommerabenden ist das Konfliktpotential an der Hafenspitze groß. Fußgänger, Radfahrer und Kellner begegnen sich zwischen Gosch und Kanalschuppen auf engem Raum. Insbesondere Gastronomen hatten zuletzt immer wieder das aus ihrer Sicht oft rücksichtlose Verhalten der Radler kritisiert. Bei der Stadt Flensburg hat man an der östlichen Hafenp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.