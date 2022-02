Spenden, Unterkünfte, Dolmetschen : Flensburger Flüchtlingshilfe bündelt Hilfsangebote für Ukraine

Wer sich an der Unterstützung für die Ukraine beteiligen möchte, kann sich und sein Hilfsangebot eintragen.

28. Februar 2022, 15:07 Uhr

Flensburg | Spenden, Fahrten, Dolmetschen oder Unterkunft: Viele Flensburgerinnen und Flensburger möchten der Ukraine konkret helfen. „Es kommen viele Fragen, wie geholfen werden kann und zudem viele Angebote von euch allen“, berichtet die Flensburger Flüchtlingshilfe auf Instagram.

Die Helferinnen und Helfer möchten diese Angebote bündeln und möglichst effektiv nutzen. Online wurde dafür ein Formular eingerichtet, in das man sich mit Angeboten oder Fragen eintragen kann. Weitere Informationen gibt es unter info@fluechtlingshilfe-flensburg.de.

„Derzeit wird noch nach einer Sammelstelle für Spenden gesucht“, erklärt Pia Knies von der Flüchtlingshilfe. Im Formular könne man aber bereits angeben, was zur Verfügung steht.

In erster Linie Frauen und Kinder

Auch ist noch unklar, wann und wie viele Geflüchtete in Flensburg ankommen werden. Pia Knies rechnet in erster Linie mit Frauen und Kindern, da wehrfähige Männer in der Ukraine bleiben müssen. Für eine Koordination sei man auch mit anderen Städten in Kontakt.

Vernetzt sei die Flüchtlingshilfe in Flensburg unter anderem mit „Wir sagen Moin“, „WIN Weiche“, Awo und der Stabstelle Integration der Stadt Flensburg. Ziel sei es auch „verschiedene Hilfen und Organisationen zu vernetzen, um so Doppelstruktur zu vermeiden.“

