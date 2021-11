Flensburg : Der Neubau ist fertig: Jubel bei der Freiwilligen Feuerwehr Weiche

Am Wochenende bezog die Wehr den Neubau ihrer Fahrzeughallen. Die Zeit der provisorischen Standortlösungen ist nun vorbei.

Flensburg | Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Flensburg-Weiche hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Nach einer Bauausführung in Rekordzeit, wurde am ersten Adventswochenende eine neue Fahrzeughalle am Ochsenweg in Betrieb genommen. Der Umzug ist abgeschlossen. Eine lange Zeit des Provisoriums ist vorbei. Keine ausreichenden Toiletten, keine vorhand...

