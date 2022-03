Benzinpreise auf Rekordniveau : Flensburger Fahrlehrerin Yvonne Plagemann gibt Tipps, wie man Sprit sparen kann

Die Fahrlehrerin der Fahrschule Simonsen gibt Spar-Tipps für Autofahrer – und dabei geht es nicht nur um die Fahrweise.

Flensburg | Für viele Autofahrer ist die Fahrt zur Tankstelle in diesen Tagen besonders unangenehm. Die Preise für Diesel und Benzin sind auf Rekordniveau. Yvonne Plagemann, Fahrlehrerin bei der Flensburger Fahrschule Simonsen weiß, was man tun kann um nicht nur in diesen Tagen etwas Kraftstoff zu sparen. Weiterlesen: Trotz sinkendem Rohölpreis: Dieselpreis er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.