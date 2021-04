Aus für Standort Westerallee : Flensburger Brauerei sichert sich Grundstück in Schleswig

Die Flensburger Brauerei will ihr neues Logistikzentrum nicht in Flensburg bauen, sondern im Gewerbegebiet Schleswig/Schuby.

Flensburg/Schleswig | Lange war ein Gelände in der Flensburger Westerallee im Gespräch, jetzt kommt alles anders. Die Flensburger Brauerei hat sich 6,1 Hektar Fläche im interkommunalen Gewerbegebiet Schleswig-Schuby an der A7 gesichert. Die Kapazitäten der Brauerei am Munketoft sind seit Jahren nicht ausreichend. Schon jetzt produziert die Brauerei in Weding, Altenholzk...

