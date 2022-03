Mediziner aus Flensburg : Erste Hilfsgüter in der Ukraine abgeliefert – Engpass bei Notfall-Ausrüstung

Die Strukturen sind effizient, die Hilfe nötiger denn je: Davon konnten sich Zoriana Kostiuk und Dr. Hauke Frercks nach der ersten Lieferung medizinischer Hilfsgüter an die ukrainische Grenze überzeugen.

Flensburg | Die Viertelstunde Pause vom Operieren nutzt Dr. Hauke Frercks nicht zum Durchatmen. Der Oberarzt der Chirurgie am Flensburger Malteser Krankenhaus informiert lieber darüber, wie die erste Lieferung medizinischer Hilfsgüter für Opfer des Ukraine-Krieges angekommen ist. Und er ergreift die Gelegenheit, seinen Dank an all jene Spender auszudrücken, die f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.