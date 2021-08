Zahlen vom Sonntag : 18 neue Corona-Infizierte in Flensburg – Inzidenz steigt auf 113,1

Allein an diesem Wochenende verzeichnet die Stadt 32 neue Corona-Fälle. Gesunken ist hingegen die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Flensburg | 32 neue Corona-Fälle – so lautet die Bilanz der Stadt Flensburg für das Wochenende. Am Samstag meldete die Verwaltung 14 Neuinfektionen, am Sonntag kamen noch einmal 18 hinzu. Insgesamt sind damit 162 Menschen in Flensburg akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete die Stadt 2501 Corona-Fälle, wovon inzwischen 2300 wiede...

