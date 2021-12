21 Monate Pandemie : Corona-Inzidenz in Flensburg auf Rekordniveau – wo die Fälle herkommen

Nach 21 Monaten Pandemie hat Flensburg so viele Corona-Fälle wie noch nie zuvor. Was ist passiert?

Flensburg | 17. Dezember 2021, der Inzidenzwert in Flensburg schnellt auf Rekordhöhe: 216,8. So hoch war der Wert in der Fördestadt noch nie, nicht einmal im Februar dieses Jahres, als Flensburg während der zweiten Corona-Welle die Lockdown-Maßnahmen drastisch verschärfte und sogar eine nächtliche Ausgangssperre verhängte. Damals kratzte die Inzidenz mit 193 eben...

