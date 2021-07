Flensburg und Umland : Welche Bürgerbüros jetzt wieder ohne Terminvergabe geöffnet sind

Vier Wochen warten auf einen Termin im Einwohnermeldeamt: Was in Flensburg zum Pandemie-Alltag gehört, soll bald vorbei sein.

Flensburg | Die Amtsverwaltung in Schafflund hat am Donnerstag den Anfang gemacht: Ab sofort kann wieder jeder Bürger ohne vorherige Anmeldung ins Bürgerbüro kommen. Viele andere Amts- und Gemeindeverwaltungen im nördlichen Kreis Schleswig-Flensburg wollen in den kommenden Wochen folgen. Die Amts-Mitarbeiter sprechen aber auch von guten Erfahrungen mit dem System...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.