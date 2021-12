Zahlen vom Sonntag : Flensburg meldet weiteren Corona-Todesfall – Inzidenz bleibt knapp über 200

Die 75 Jahre alte Person verstarb bereits am Freitag. Die Lage im St.-Franziskus-Krankenhaus ist unverändert.

Flensburg | Die Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg haben am Sonntag einen weiteren Corona-Todesfall gemeldet. Die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 47. Die 75 Jahre alte Person starb nach Angaben der Stadtverwaltung bereits am Freitag. Erst am Sonntag lag das Corona-Testergebnis vor. Der Impfstatus ist nicht bekannt. Weiterles...

