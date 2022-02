Ukraine-Krieg : Oberbürgermeisterin Simone Lange: Flensburg könnte 240 Menschen sofort aufnehmen

Entschieden ist bereits, dass Ukrainer auch nach Ablauf ihres Visums weiterhin in Flensburg bleiben dürfen.

Flensburg | In der Ukraine befinden sich aktuell Hunderttausende Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. „Wir sind schockiert über den Einmarsch der russischen Truppen und wollen humanitäre Hilfe leisten“, kündigt Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Flensburg habe in den beiden Flüchtlingsunterkünften am Friedensweg und in der Graf-Zeppelin-Straße freie Kapazi...

