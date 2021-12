Auswertung von betrugstest.com : Flensburg ist die Stadt mit der niedrigsten Scheidungsrate in ganz Norddeutschland

Die 20 kreisfreien Städte mit den niedrigsten Scheidungsraten liegen fast alle in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und mittendrin: Flensburg. Stimmen die Zahlen?

Flensburg | Das Informationsportal Betrugstest.com hat in einer Analyse die Scheidungsraten von 132 kreisfreien Städten in Deutschland verglichen. Dabei wurden die Eheauflösungen in das Verhältnis zu den Eheschließungen gesetzt. Die meisten Scheidungen werden demnach im hohen Norden eingereicht, während im Süden besonders viele Ehen ein Leben lang anhalten. Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.