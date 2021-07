Blitzatlas 2020 : Flensburg ist die Stadt mit den meisten Blitzen in SH – Wie kommt es dazu?

Kein anderer Kreis oder kreisfreie Stadt im Land verzeichnete 2020 mehr Blitze gemessen an der Fläche. Insgesamt gab es 17.340 Einschläge in Schleswig-Holstein. Schäden gab es laut Feuerwehr keine.

