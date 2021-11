Flensburg : Ein Jahr lang Baustelle am Ostseebad geplant

TBZ und Stadtwerke reißen die Straße Am Ostseebad auf.

Flensburg | Und wieder eine Dauerbaustelle: In der Straße Am Ostseebad wird bis Ende nächsten Jahres gearbeitet, so die Planung der Verkehrsbehörde. Technisches Betriebszentrum und Stadtwerke Flensburg geben sich dort die Klinke in die Hand. „Es gibt verschiedene Abstimmungsrunden, um Überschneidungen auszuschließen", erklärte TBZ-Sprecher Geoffrey Warlies auf An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.