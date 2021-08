32 Fälle am Wochenende : Inzidenz bei 113,1: Flensburg bundesweiter Spitzenreiter bei den Corona-Neuinfektionen

Am Wochenende gab es in Flensburg 32 neue Corona-Fälle – damit wurde erstmals seit Monaten wieder die Schallgrenze der Inzidenz von 100 durchbrochen. Die Lage im Krankenhaus bleibt jedoch weiter ruhig.

Flensburg | „Flensburg führt Liste der Hotspots an“ titelt der Nachrichtensender ntv am Montagmorgen. Zusammen mit Mönchengladbach (100) ist Flensburg derzeit wieder bundesweit die Stadt mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. So hoch war der Inzidenzwert zuletzt Ende März. Seit Wochen gibt es in Flensburg täglich neue Corona-Fälle, meist...

