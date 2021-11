Zensus 2022 : Flensburg bereitet sich auf neue Einwohnerzählung vor

Wie viele Menschen leben eigentlich genau in Flensburg? Das will der Zensus ermitteln. Für die anstehende Zählung wird noch ehrenamtliche Unterstützung in Form von sogenannten Erhebungsbeauftragten gesucht.

Flensburg | Der Zensusstichtag für den Zensus 2022 rückt näher: Am 15. Mai finden wieder Befragungen der Haushalte zur Ermittlung der Einwohnerzahlen statt. Das teilte die Stadt Flensburg am Freitag mit. Beim Zensus handelt es sich um die alle zehn Jahre stattfindende, EU-weite Bevölkerungszählung. Der letzte Zensus fand 2011 statt. 2021 musste er wegen der Co...

