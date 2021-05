Antrag von CDU und FDP Flensburg : „Wir sind wütend“ – Radio Fratz droht Entzug der Fördergelder

Die FDP findet die Berichterstattung zu einseitig, die CDU stört sich daran, dass Polizisten keine Sendung machen dürfen.

Flensburg | Die Zukunft des Radio Fratz steht auf dem Spiel. CDU und FDP möchten dem freien Radiosender die finanzielle Unterstützung der Stadt entziehen – die FDP hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Begründung: Der Sender habe zu einseitig über die Besetzung am Bahnhofswald berichtet, mehr noch: Ein Teil der Radioreporter sei selbst an der Besetzung be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.