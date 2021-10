Grusel-Deko mit Irrgarten : Flensburg-Weiche: Familie Schröfel lädt ins Halloween-Haus ein

Familie Schröfel öffnet an Halloween ihr Haus für Gruselfans. Die Besucher erwartet nicht nur ein schauriger Keller, sondern auch ein Irrgarten. Warum macht die Familie das?

Flensburg | Eine gewundene steile Treppe, pechschwarze Dunkelheit. Leise Stimmen dringen ans Ohr. Der Boden wird auf einmal uneben, ganz weich. Das Herz schlägt schneller, der Impuls umzudrehen wird stärker. Baumelt da ein Skelett? Was leuchtet da vorn? War da gerade eine Hand am Rücken? Die Augen taxieren den Raum, schwitzige Hände, schwerer Atem – halt, was ist...

