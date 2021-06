Flensburg : Unter Drogeneinfluss und mit 2,8 Promille auf E-Scooter unterwegs

Der Mann hatte bereits seinen Führerschein verloren. Nun schlingerte er mit dem E-Scooter durch Flensburg.

Flensburg | Am Dienstagmittag befuhr ein Streifenwagen der Autobahnpolizei die Mürwiker Straße in Richtung Ziegeleistraße. Das teilte die Flensburger Polizei mit. Auf dem Gehweg fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf, der das Fahrzeug unsicher und in Schlangenlinien führte. Der E-Scooter-Fahrer wurde gestoppt und kontrolliert. Der 32-jährige Mann gab an, Al...

