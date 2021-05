Flensburg : Stadt hebt Maskenpflicht in Mürwik und Engelsby auf

In Innenstadt und Neustadt bleibt die Maskenpflicht bestehen. Auch das Alkoholverbot wird verlängert.

Flensburg | Die Stadt Flensburg lockert weiter die Corona-Vorschriften. Am Montag dürfen die Einkaufsstraßen in Mürwik und Engelsby wieder ohne Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Das sieht eine neue Allgemeinverfügung vor, die die Stadt am Freitag veröffentlicht hat. Die Maskenpflicht am Fördeufer hatte die Stadt bereits vor einer Woche aufgehoben. Am ZOB, auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.