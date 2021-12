Unfall in Flensburg : Pedelec- und Mopedfahrer stoßen zusammen – Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der Glücksburger Straße. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Flensburg | Am Samstagnachmittag, 4. Dezember, kam es in der Glücksburger Straße in Flensburg gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec- und einem Mopedfahrer. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Unfall habe sich der Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen und sei anschließend weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen, so die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.