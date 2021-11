Travestraße in Flensburg : Neue Bushaltestelle am Schleibogen zerstört

Die Bushaltestelle war erst vor vier Wochen behindertengerecht neu gestaltet worden.

Flensburg | Nachdem am Wochenende gleich mehrere Bushaltestellen zwischen Flensburg und Niebüll zum Opfer von Vandalen wurden, hat es nun die Bushaltestelle Travestraße im Schleibogen erwischt. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag haben einer oder mehrere Unbekannte ihr Unwesen an der erst vor vier Wochen erneuerten und behindertengerecht umgestalteten Halteste...

