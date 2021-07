Flensburg : Mann verliert Kontrolle über Motorrad und wird verletzt

Der 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Flensburg | Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kam es in Flensburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte bei der Kreuzung Süderhofenden und Angelburger Straße auf die Fahrbahn. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, wurde der Mann bereits von Ersthelfern versorgt. Ebenfalls kam ein zweiter Kr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.