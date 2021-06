Flensburg : Mann randaliert nach Deutschland-Spiel – Festnahme

Ein Mann soll nach dem EM-Spiel mit einem Messer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randaliert haben.

Flensburg | Großeinsatz am Samstagabend im Norden der Stadt: Kurz nach dem Ende des EM-Fußballspiels Deutschland-Portugal liefen bei der Regionalleitstelle in Harrislee Notrufe von besorgten Anwohnern ein. In einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt gebe es lautstarke Streitigkeiten, ein Mann soll mit einem Messer in einer Wohnung und im Treppenhaus randalieren...

