Flensburg : Kein neuer Corona-Fall: Inzidenz bleibt bei 2,2

Nur noch zwei Flensburger gelten offiziell als infiziert.

Flensburg | In Flensburg sind nach Angaben der Stadt nur noch zwei Personen mit Corona infiziert. Auch am Sonntag kamen keine Neuinfektionen hinzu, so dass die Inzidenz bei 2,2 bleibt – und damit weiterhin auf niedrigem Niveau. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2268 mit dem Virus angesteckt. Von ihnen sind 2227 wieder genesen und 39 Personen verstorben. Mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.