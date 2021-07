Immobilienmarkt in Flensburg : In einfachen Wohngegenden steigen die Preise am stärksten

Der Marktbericht von Otto Stöben zeigt: Wohnen ist auch in der Pandemie teurer geworden. Aber die Ladenmieten brechen ein.

Flensburg | Die Immobilienpreise in Flensburg steigen weiter – aber nicht in allen Bereichen. Das geht aus dem neuesten Marktbericht des Kieler Immobilien-Unternehmens Otto Stöben hervor. Die Makler haben die Preisentwicklung für alle Regionen Schleswig-Holsteins ausgewertet. Für Flensburg stellen sie fest: In guten Wohnlagen sind Einfamilienhäuser mit guter A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.