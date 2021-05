Ausstellung bei Robbe&Berking : Flensburg: Hauptpreis für Jasmin Majer beim „Kunst Schaffen“-Gewinnspiel

Jasmin Majer durfte sich über ein Wochenende im Hotel „Das James“ – und über eine Radierung von Hans-Ruprecht Leiß.

Flensburg | Am Sonntag ist die große Ausstellung „Kunst Schaffen“ in der Werfthalle von Robbe & Berking am Flensburger Hafen zu Ende gegangen. Zum Abschluss durfte sich Besucherin Jasmin Majer über den Hauptgewinn beim Gewinnspiel von Robbe & Berking und dem sh:z freuen: ein Wochenende für zwei Personen im Hotel „Das James“ am Hafen und eine Original-Radierung de...

