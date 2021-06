Starke Frauen im Norden : Gleichstellungsbüro veranstaltet Stadtführung zu bedeutenden Flensburgerinnen

Je eine Führung findet am 15. Juli und am 12. August statt.

Flensburg | Das Gleichstellungsbüro der Stadt Flensburg veranstaltet am Donnerstag, den 15. Juli, sowie am Donnerstag, den 12. August, von 17 bis 19 Uhr eine Stadtführung der besonderen Art: Der Stadtrundgang „Starke Frauen im Norden – grenzenlos“ erinnert an bekannte Flensburgerinnen, die sich mit ihrem Wirken über gesellschaftliche, moralische und sprachliche G...

