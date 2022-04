Geflüchtete aus der Ukraine : „Aggressives Auftreten“: Polizei-Einsatz in Sammelunterkunft in Flensburg

Frauen aus der Ukraine sollen gedrängt worden sein, ihre Reisepässe abzugeben. Oberbürgermeisterin Simone Lange deutet an, wer die Hintermänner sind.

Flensburg | Berichte von Menschenhändlern, die in Polen gleich hinter der ukrainischen Grenze oder auch in Berlin geflüchtete Frauen abfangen, gibt es immer wieder. Jetzt musste auch in der Sammelunterkunft in Flensburg die Polizei einschreiten. Davon berichteten Oberbürgermeisterin Simone Lange und Alexander März, der Leiter der Stabsstelle Integration im Rat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.