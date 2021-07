Flensburg : Einbruch-Serie am Twedter Plack aufgeklärt

Die Polizei ermittelt gegen einen 48-jährigen Flensburger. Nach der Vernehmung wurde er wieder entlassen.

Flensburg | Die Taten ereigneten sich vor gut einer Woche: Am Morgen des 1. Juli mussten die Mitarbeiter von gleich acht Geschäften am Twedter Plack feststellen, dass in der Nacht bei ihnen eingebrochen worden war. Betroffen waren nach Angaben der Polizei zwei Arztpraxen, zwei Friseursalons, ein Imbiss, eine Eisdiele, ein Kosmetikgeschäft und ein Sportstudio. ...

