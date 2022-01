Flensburg : Corona-Demo mit nur wenigen Teilnehmern gestartet: Zahlreiche Straßensperrungen

Gegen 13 Uhr ist eine Demo unter dem Motto „Mit Maske gegen die Impfpflicht“ an der Hafenspitze gestartet. Der Veranstalter sprach im Vorfeld rund 250 Teilnehmern, zum Start kamen allerdings deutlich weniger.

Flensburg | Wieder einmal ist die Flensburger Innenstadt am Samstagnachmittag in der Hand von Demonstranten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die angemeldete Corona-Demonstration zu begleiten. Weiterlesen: Sperrungen in der Innenstadt: Corona-Demos den halben Samstag lang Diese startete gegen 13 Uhr an der Hafenspitze und setzte sich anschließend über die Fußgängerzone in Richtung des Rathauses in Bewegung. Der Veranstalter der unter dem Motto „Mit Maske gegen die Impfpflicht“ laufenden Demonstration hatte im Vorfeld mit rund 250 Teilnehmern gerechnet. Allerdings herrschte gegen 13 Uhr gähnende Leere an der Hafenspitze und am Hafenbecken. Zur angemeldeten Demo waren bis dato nur eine Hand voll Teilnehmer gekommen. Die Polizei war in der absoluten Überzahl. Später wuchs die Demo bis 13.30 Uhr immerhin auf rund 30 Teilnehmer an. Dazu gab es eine Gegendemonstration mit rund zehn Teilnehmern. Trotz der aktuell geringen Teilnehmerzahl rechnet die Polizei ab 15 Uhr wieder mit „Spaziergängern“, die ihren Aufzug nicht anmelden und auch keine Route mit der Versammlungsbehörde abstimmen. Wie schon in den vergangenen Wochen ist die Polizei auf alles vorbereitet und mit über 200 Einsatzkräften vor Ort. Weiterlesen: Corona-Demo: Polizei ermittelt nach Hitlergruß – Zeugen gesucht Ab 14 Uhr werden daher nach Mitteilung der Stadt die Hauptzufahrten zur Innenstadt aus Richtung Norden (Norderhofenden), Süden (Süderhofenden) und Westen (Hafendamm) für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anliegerverkehr (zum Beispiel auch zum Erreichen der Parkhäuser) und Buslinienverkehr bleibt frei. Je nach Lage kann es zu weiteren Sperrungen kommen. Die Stadt empfiehlt, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.