Flensburg : Kurz vor Ende der Duldung: Bunnies Ranch lädt zu Gesprächen und Kunst ein

Mit Musik, Flohmarkt und Gesprächen empfängt das Kulturprojekt am Wochenende interessierte Gäste.

Flensburg | Das soziokulturelle Projekt Bunnies Ranch am Güterbahnhof lädt am Wochenende zu mehreren Veranstaltungen ein. Unter dem Titel „Die Stadt ist (k)ein Ungeheuer“ soll es dabei um verschiedene Perspektiven auf das Thema Stadt gehen. Am Samstag. 26. Februar, sind ab 18 Uhr im Außenbereich „Feuertonnen-Augenhöhe-Gespräche“ geplant – dazu gibt es Musik un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.