Flensburg : Hausbewohner löschen brennenden Wäschetrockner selbst

Am späten Mittwochabend wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Feuer in der Backensmühle gerufen. Als die Retter kamen, war der Brand schon gelöscht. Probleme gab es anschließend trotzdem.

Flensburg | Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner eines Hauses in der Backensmühle am späten Mittwochabend ein Feuer in ihrem Haus selbst löschen. Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten erledigen. Gegen 22.40 Uhr hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses ein Feuer in einem Anbau bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Parallel dazu...

